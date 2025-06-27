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Андрей Ольховский оценил мужскую сетку Уимблдона-2025 для россиян

Андрей Ольховский оценил мужскую сетку Уимблдона-2025 для россиян
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьёвки Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.

«Достаточно неплохая сетка для наших ребят. В первом круге соперники игровые. У Рублёва будет не очень приятный третий круг. У Хачанова неплохая сетка. Надо смотреть по первым матчам. Первые круги будут очень интересными, потому что все играющие. На бумаге сетка относительно неплохая», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Соперники россиян в первом круге Уимблдона:

Даниил Медведев (9) — Бенжамен Бонзи (Франция);
Андрей Рублёв (14) — Ласло Джере (Сербия);
Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США);
Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия).

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.

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