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Ига Швёнтек впервые в карьере вышла в финал турнира на травяном покрытии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые в карьере вышла в финал турнира на травяном покрытии.

Сегодня, 27 июня, Швёнтек стала финалисткой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинале она одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии — 6:1, 6:3.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии. Отметим, по итогам турнира Ига поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.