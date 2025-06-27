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Ига Швёнтек впервые в карьере вышла в финал турнира на травяном покрытии

Ига Швёнтек впервые в карьере вышла в финал турнира на травяном покрытии
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые в карьере вышла в финал турнира на травяном покрытии.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Сегодня, 27 июня, Швёнтек стала финалисткой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинале она одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии — 6:1, 6:3.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии. Отметим, по итогам турнира Ига поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

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