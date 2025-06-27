Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира в Истбурне

53-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал травяного теннисного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), уступив в полуфинале австралийке Майе Джойнт (51-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Майя Джойнт выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Павлюченкова подала один эйс за игру, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В финале турнира в Истбурне Майя Джойнт сразится с филиппинкой Александрой Эалой (74-й номер рейтинга), которая в своём матче 1/2 финала была сильнее француженки Варвары Грачёвой (7:5, 2:6, 6:3).