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Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт, результат матча 27 июня 2025, счет 5:7, 3:6, 1/2 финала, турнир WTA-250 в Истбурне

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира в Истбурне
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53-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал травяного теннисного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), уступив в полуфинале австралийке Майе Джойнт (51-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6.

Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 15:50 МСК
Майя Джойнт
51
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Анастасия Павлюченкова
53
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Майя Джойнт выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Павлюченкова подала один эйс за игру, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В финале турнира в Истбурне Майя Джойнт сразится с филиппинкой Александрой Эалой (74-й номер рейтинга), которая в своём матче 1/2 финала была сильнее француженки Варвары Грачёвой (7:5, 2:6, 6:3).

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