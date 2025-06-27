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Стало известно, когда российские теннисисты проведут свои первые матчи на Уимблдоне-2025

Стало известно, когда российские теннисисты проведут свои первые матчи на Уимблдоне-2025
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В понедельник, 30 июня, матчами первого круга начнётся Уимблдон-2025. Стало известно, в какие дни проведут свои стартовые встречи на престижном турнире теннисисты из России.

Понедельник, 30 июня:

  • Камилла Рахимова;
  • Диана Шнайдер;
  • Анастасия Павлюченкова.

Вторник, 1 июля:

  • Мирра Андреева;
  • Анастасия Потапова;
  • Вероника Кудерметова;
  • Екатерина Александрова;
  • Полина Кудерметова;
  • Анна Калинская;
  • Анна Блинкова;
  • Людмила Самсонова;
  • Анастасия Захарова.

Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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