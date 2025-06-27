Стало известно, когда российские теннисисты проведут свои первые матчи на Уимблдоне-2025

В понедельник, 30 июня, матчами первого круга начнётся Уимблдон-2025. Стало известно, в какие дни проведут свои стартовые встречи на престижном турнире теннисисты из России.
Понедельник, 30 июня:
- Даниил Медведев;
- Андрей Рублёв;
- Карен Хачанов;
- Роман Сафиуллин;
- Камилла Рахимова;
- Диана Шнайдер;
- Анастасия Павлюченкова.
Вторник, 1 июля:
- Мирра Андреева;
- Анастасия Потапова;
- Вероника Кудерметова;
- Екатерина Александрова;
- Полина Кудерметова;
- Анна Калинская;
- Анна Блинкова;
- Людмила Самсонова;
- Анастасия Захарова.
Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.