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«Организму нужен отдых». Хуркач объяснил своё снятие с Уимблдона-2025

«Организму нужен отдых». Хуркач объяснил своё снятие с Уимблдона-2025
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Польский теннисист 39-я ракетка мира Хуберт Хуркач опубликовал пост, в котором подробно высказался о решении сняться с Уимблдона-2025.

«Это непростой пост. После консультации с командой я принял решение сняться с Уимблдона в этом году. Во время подготовки мой организм отреагировал на раздражение синовиальной оболочки, что является частью процесса восстановления после операции. Ему нужны отдых и лечение, и я должен прислушиваться к своему телу. Благодарю вас за любовь и поддержку, это очень важно для меня. Скоро вернусь», — написал Хуркач на своей странице в социальных сетях.

В первом круге Хуберт должен был сыграть со 142-й ракеткой мира Билли Харрисом из Великобритании. Место Хуркача в сетке займёт лаки-лузер. Ранее из-за травмы спины поляк отказался от участия в травяных турнирах АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и АТР-500 в Галле (Германия).

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