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«Всё ещё учусь быть эффективным на этом покрытии». Дрейпер – об игре на траве

«Всё ещё учусь быть эффективным на этом покрытии». Дрейпер – об игре на траве
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Четвёртая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, как он относится к игре на травяном покрытии.

«Трава — это покрытие, которое очень хорошо подходит к моей игре. Думаю, у людей есть стигма, что раз я британский теннисист, то я должен быть невероятным на траве.

Я обыгрывал Алькараса и Синнера на этом покрытии и чувствую на нём себя уверенно. Оно подходит моему игровому арсеналу. Думаю, я всё ещё учусь быть более эффективным на этом покрытии.

Очевидно, открытые хардовые корты и залы — это, вероятно, те, которые мне больше всего нравятся по ходу карьеры, но я всё ещё довольно неопытен на траве, так что думаю, будет интересно увидеть, как у меня пойдёт на следующей неделе и, очевидно, в остальной части моей карьеры», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

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