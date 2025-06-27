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Джессика Пегула — Линда Носкова, результат матча 27 июня 2025, счет 6:7 (2:7), 7:5, 6:1, 1/2 финала, турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге

Джессика Пегула вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в финал травяного турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, обыграв в полуфинальном матче чешскую теннисистку Линду Носкову (30-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:1.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 16:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 1
         
Линда Носкова
30
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Матч продлился 2 часа 8 минут. За время игры Джессика Пегула выполнила восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав 5 из 16 брейк-пойнтов. Линда Носкова подала 15 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Бад-Хомбурге Джессика Пегула сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее итальянки Жасмин Паолини (6:1, 6:3).

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