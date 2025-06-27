Джессика Пегула вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в финал травяного турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, обыграв в полуфинальном матче чешскую теннисистку Линду Носкову (30-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:1.

Матч продлился 2 часа 8 минут. За время игры Джессика Пегула выполнила восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав 5 из 16 брейк-пойнтов. Линда Носкова подала 15 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Бад-Хомбурге Джессика Пегула сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее итальянки Жасмин Паолини (6:1, 6:3).