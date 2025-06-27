34-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в финал турнира категории ATP-250 на Мальорке. В полуфинале он обыграл 27-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час 30 минут. За время игры Грикспор выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Оже-Альяссим подал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести.

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале одолел австрийца Себастьяна Офнера.