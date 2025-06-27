Таллон Грикспор вышел в финал турнира категории ATP-250 на Мальорке
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34-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в финал турнира категории ATP-250 на Мальорке. В полуфинале он обыграл 27-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Мальорка. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 16:40 МСК
34
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
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|3
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27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продлился 1 час 30 минут. За время игры Грикспор выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Оже-Альяссим подал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести.
Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале одолел австрийца Себастьяна Офнера.
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