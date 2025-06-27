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Определились финалистки турнира в WTA-250 в Истбурне

Определились финалистки турнира в WTA-250 в Истбурне
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Сегодня, 27 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые разыграют чемпионский титул в финале.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. финал:

Александра Эала (Филиппины, Q) – Майя Джойнт (Австралия).

Александра Эала вышла в финал, обыграв в матче 1/2 финала французскую теннисистку Варвару Грачёву со счётом 7:5, 2:6, 6:3. Майя Джойнт в своём полуфинале была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой (7:5, 6:3).

Травяной теннисный турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина. В розыгрыше турнира этого года она уступила в матче первого круга представительнице Новой Зеландии Лулу Сун со счётом 5:7, 6:2, 3:6.

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