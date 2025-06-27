Павлюченкова не может покорить стадию полуфинала с момента «Ролан Гаррос» — 2021

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова четыре года не может выйти в финал турнира категории WTA. Ранее она играла в матче за титул на «Ролан Гаррос» — 2021, где уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Сегодня, 27 июня, Павлюченкова потерпела поражение в полуфинале травяного теннисного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В поединке за выход в финал Анастасия уступила австралийке Майе Джойнт (51-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6. Несмотря на поражение в полуфинале, россиянка отыграет три места в рейтинге WTA и вернётся в топ-50 мирового рейтинга.

В финале турнира в Истбурне Майя Джойнт сразится с филиппинкой Александрой Эалой (74-й номер рейтинга), которая в своём матче 1/2 финала была сильнее француженки Варвары Грачёвой (7:5, 2:6, 6:3).