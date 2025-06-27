Павлюченкова не может покорить стадию полуфинала с момента «Ролан Гаррос» — 2021

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова четыре года не может выйти в финал турнира категории WTA. Ранее она играла в матче за титул на «Ролан Гаррос» — 2021, где уступила чешке Барборе Крейчиковой.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Сегодня, 27 июня, Павлюченкова потерпела поражение в полуфинале травяного теннисного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В поединке за выход в финал Анастасия уступила австралийке Майе Джойнт (51-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6. Несмотря на поражение в полуфинале, россиянка отыграет три места в рейтинге WTA и вернётся в топ-50 мирового рейтинга.
В финале турнира в Истбурне Майя Джойнт сразится с филиппинкой Александрой Эалой (74-й номер рейтинга), которая в своём матче 1/2 финала была сильнее француженки Варвары Грачёвой (7:5, 2:6, 6:3).
- 27 июня 2025
-
19:58
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:16
-
18:58
-
18:58
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:26
-
17:16
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:32
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:51
-
14:30
-
14:28
-
14:20