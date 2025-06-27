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Павлюченкова не может покорить стадию полуфинала с момента «Ролан Гаррос» — 2021

Павлюченкова не может покорить стадию полуфинала с момента «Ролан Гаррос» — 2021
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53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова четыре года не может выйти в финал турнира категории WTA. Ранее она играла в матче за титул на «Ролан Гаррос» — 2021, где уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 15:50 МСК
Майя Джойнт
51
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Анастасия Павлюченкова
53
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Сегодня, 27 июня, Павлюченкова потерпела поражение в полуфинале травяного теннисного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В поединке за выход в финал Анастасия уступила австралийке Майе Джойнт (51-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6. Несмотря на поражение в полуфинале, россиянка отыграет три места в рейтинге WTA и вернётся в топ-50 мирового рейтинга.

В финале турнира в Истбурне Майя Джойнт сразится с филиппинкой Александрой Эалой (74-й номер рейтинга), которая в своём матче 1/2 финала была сильнее француженки Варвары Грачёвой (7:5, 2:6, 6:3).

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