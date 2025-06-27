«Крайне скучно». Ига Швёнтек — о своём плейлисте перед матчами

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какую музыку она слушает перед выходом на корт на турнирах.

– Перед матчем вы всегда сконцентрированы, выходите на корт в наушниках, слушая музыку. Есть ли у вас какие-то особые предпочтения перед встречами или музыка меняется в зависимости от соперницы, турнира или, может быть, игрового сезона?

– На самом деле плейлист уже два года одинаковый, это крайне скучно. В основном это рок. Знаете, я не слушаю его постоянно, но перед матчами мне нужно что-то такое, что сможет зарядить ноги на работу, просто зарядить себя энергией. Так что обычно слушаю рок уже долгое количество времени перед тем, как выйти на корт.

Я пыталась найти что-то не настолько тяжёлое, а более успокаивающее для таких моментов, то, что не будет так сильно бить по моей голове. Но, с другой стороны, я получаю столько энергии от этой музыки, хоть и слушаю одни и те же треки перед встречами, так что лучше оставлю всё как есть, – сказала Швёнтек в интервью на корте после полуфинального матча турнира в Бад-Хомбурге.