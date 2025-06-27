Майя Джойнт прокомментировала выход в финал турнира в Истбурне

51-я ракетка мира австралийка Майя Джойнт прокомментировала выход в финал турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В полуфинале турнира она была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой (7:5, 6:3).

– Ты вышла в финал турнира, что это значит для тебя?

– Если бы в начале недели мне сказали, что я буду играть в финале, то не поверила бы. Спасибо всем, кто пришёл поддержать меня сегодня.

– Ты неплохо играешь на траве в этом сезоне, и у тебя уже есть титул чемпионки турнира в Рабате. Теперь ты будешь играть в финале здесь, в Истбурне. Какой опыт ты возьмёшь из того финала, чтобы постараться одержать победу здесь?

– Надеюсь, что буду меньше нервничать, чем во время своего первого финала, – сказала Джойнт в интервью на корте после матча.