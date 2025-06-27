Майя Джойнт прокомментировала выход в финал турнира в Истбурне
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51-я ракетка мира австралийка Майя Джойнт прокомментировала выход в финал турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В полуфинале турнира она была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой (7:5, 6:3).
Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 15:50 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
53
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
– Ты вышла в финал турнира, что это значит для тебя?
– Если бы в начале недели мне сказали, что я буду играть в финале, то не поверила бы. Спасибо всем, кто пришёл поддержать меня сегодня.
– Ты неплохо играешь на траве в этом сезоне, и у тебя уже есть титул чемпионки турнира в Рабате. Теперь ты будешь играть в финале здесь, в Истбурне. Какой опыт ты возьмёшь из того финала, чтобы постараться одержать победу здесь?
– Надеюсь, что буду меньше нервничать, чем во время своего первого финала, – сказала Джойнт в интервью на корте после матча.
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