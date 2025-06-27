Александра Эала оценила выход в финал турнира WTA-250 в Истбурне

74-я ракетка мира 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала оценила выход в финал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В полуфинальной встрече Эала (Q) обыграла 111-ю ракетку мира Варвару Грачёву, которая представляет Францию, со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

«Иногда было трудно. Она хорошо действовала, и я не знала, что предпринять. Варвара действительно солидный соперник. В некоторых моментах игры она явно доминировала. Это был вызов для нас обеих. Мы обе прошли квалификацию. Для меня большое достижение, что я вышла в финал», — сказала Эала после матча.

За титул травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне Эала поборется с австралийкой Майей Джойнт, которая одолела Анастасию Павлюченкову из России.