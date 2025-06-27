Александра Эала оценила выход в финал турнира WTA-250 в Истбурне
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74-я ракетка мира 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала оценила выход в финал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В полуфинальной встрече Эала (Q) обыграла 111-ю ракетку мира Варвару Грачёву, которая представляет Францию, со счётом 7:5, 2:6, 6:3.
Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 13:10 МСК
74
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
111
Варвара Грачёва
В. Грачёва
«Иногда было трудно. Она хорошо действовала, и я не знала, что предпринять. Варвара действительно солидный соперник. В некоторых моментах игры она явно доминировала. Это был вызов для нас обеих. Мы обе прошли квалификацию. Для меня большое достижение, что я вышла в финал», — сказала Эала после матча.
За титул травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне Эала поборется с австралийкой Майей Джойнт, которая одолела Анастасию Павлюченкову из России.
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