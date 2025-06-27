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«Посчастливилось найти свою игру». Джессика Пегула — о полуфинале турнира в Бад-Хомбурге

«Посчастливилось найти свою игру». Джессика Пегула — о полуфинале турнира в Бад-Хомбурге
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала свои ощущения от полуфинального матча турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, где она обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (6:7 (2:7), 7:5, 6:1).

Бад-Хомбург. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 16:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 1
         
Линда Носкова
30
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

– Какой опыт вы получили после этого матча?
– Она очень здорово подавала, и я не могла прочитать направления её подач, было очень сложно. Линда хорошо играла. Наверно, я поняла, как она собирается подавать, где-то ближе к концовке. Очень рада, что смогла вернуть себя обратно в матч и играть в свой лучший теннис в данной ситуации. Я словно сказала себе: «Если ты проиграешь и уйдёшь с корта, когда она так подаёт, но при этом сделаешь всё возможное для победы, то это нормально». Однако мне посчастливилось всё-таки найти свою игру, – сказала Пегула в интервью на корте после встречи.

В финале турнира в Бад-Хомбурге Джессика Пегула сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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