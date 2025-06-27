«Посчастливилось найти свою игру». Джессика Пегула — о полуфинале турнира в Бад-Хомбурге

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала свои ощущения от полуфинального матча турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, где она обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (6:7 (2:7), 7:5, 6:1).
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
– Какой опыт вы получили после этого матча?
– Она очень здорово подавала, и я не могла прочитать направления её подач, было очень сложно. Линда хорошо играла. Наверно, я поняла, как она собирается подавать, где-то ближе к концовке. Очень рада, что смогла вернуть себя обратно в матч и играть в свой лучший теннис в данной ситуации. Я словно сказала себе: «Если ты проиграешь и уйдёшь с корта, когда она так подаёт, но при этом сделаешь всё возможное для победы, то это нормально». Однако мне посчастливилось всё-таки найти свою игру, – сказала Пегула в интервью на корте после встречи.
В финале турнира в Бад-Хомбурге Джессика Пегула сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
- 27 июня 2025
-
19:58
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:16
-
18:58
-
18:58
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:26
-
17:16
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:32
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:51
-
14:30
-
14:28
-
14:20