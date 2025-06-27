Команды Медведева и Синнера сделали фото после совместной тренировки игроков на Уимблдоне

Команда трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и штат девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева сделали совместное фото в преддверии Уимблдона-2025. Игроки провели тренировку на Центральном корте.

Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.