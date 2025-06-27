Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост в преддверии Уимблдона-2025.

«Приятно вернуться», — написал Синнер на своей странице в социальной сети, опубликовав фото с корта Уимблдона.

Матчи основной сетки в мужском одиночном разряде Уимблдона начнутся 30 июня и завершатся 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Янник Синнер в 2024 году дошёл до четвертьфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву (7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6). Итальянец ни разу не выигрывал данный турнир.