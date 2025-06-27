«Никогда раньше не играла с ней на траве». Пегула — о финале с Швёнтек в Бад-Хомбурге

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, где она сразится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
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– В финале вы сыграете с Игой Швёнтек, это будет уже не первый ваш матч с ней в карьере. Чего стоит ожидать от неё и какое самое главное оружие она имеет в своём арсенале, которое делает её по-настоящему сильной соперницей?
– Когда она в порядке, то играет очень-очень здорово. То есть, она отлично возвращает мячи после ударов, хорошо передвигается по корту, у неё здорово работают ноги, может неплохо диктовать розыгрыши. Она может делать многие вещи очень хорошо, поэтому является чемпионкой большого количества турниров и была первой ракеткой мира. Я попытаюсь использовать покрытие, насколько смогу. Надеюсь, получится сбивать её хотя бы немного с ритма, но посмотрим. Сегодня она доминировала в своём полуфинале, так что это будет очень интересно. Я никогда раньше не играла с ней на траве, это будет наш первый матч, – сказала Пегула в интервью на корте после полуфинальной встречи турнира.
В полуфинале турнира в Бад-Хомбурге Пегула обыграла чешку Линду Носкову со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:1.
- 27 июня 2025
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