Дженсон Бруксби обыграл Уго Умбера в полуфинале турнира в Истбурна

149-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В полуфинальном поединке он обыграл 20-ю ракетку миру француза Уго Умбера. Матч завершился со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 47 минут. В её рамках Бруксби четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Уго четыре эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В прошлогоднем финале он в двух сетах одолел австралийца Макса Пёрселла — 6:4, 6:3.