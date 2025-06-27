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Дженсон Бруксби — Уго Умбер, результат матча 27 июня 2025, счет 2:1, 1-й круг ATP 250 Истбурн

Дженсон Бруксби обыграл Уго Умбера в полуфинале турнира в Истбурна
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149-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В полуфинальном поединке он обыграл 20-ю ракетку миру француза Уго Умбера. Матч завершился со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Истбурн (м). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 17:35 МСК
Уго Умбер
20
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		4 4
6 7 		6 6
         
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 47 минут. В её рамках Бруксби четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Уго четыре эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В прошлогоднем финале он в двух сетах одолел австралийца Макса Пёрселла — 6:4, 6:3.

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