Определились финалистки турнира в WTA-500 в Бад-Хомбурге

Сегодня, 27 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые разыграют чемпионский титул в финале.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. финал:

Джессика Пегула (США) – Ига Швёнтек (Польша).

Травяной теннисный турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 28 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является россиянка Диана Шнайдер (12-я ракетка мира). В розыгрыше турнира этого года она уступила в матче первого круга хорватской теннисистке Донне Векич (22-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.