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«Его игра на траве — роскошь». Виландер назвал фаворита Уимблдона-2025

«Его игра на траве — роскошь». Виландер назвал фаворита Уимблдона-2025
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер считает испанца Карлоса Алькараса главным фаворитом предстоящего Уимблдона-2025.

«Трава — идеальное покрытие для Алькараса. Прежде всего из-за его перемещений по корту: он знает, как скользить, как останавливаться. Думаю, что он единственный, кто может без проблем перемещаться по траве, грунту и даже по бетону. Во-вторых, на травяных котах не такие затяжные обмены. Это идеально подходит для Алькараса. Он выглядит лучшим на этом покрытии. Его игра на траве — это роскошь», — приводит слова Виландера Punto de Break.

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Алькарас будет защищать чемпионский титул.

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