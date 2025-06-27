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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты матчей 27 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты матчей 27 июня
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27 июня прошёл очередной игровой день травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого составляет $ 1 064 510. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Результаты 27 июня:

Ига Швёнтек (Польша, 4) – Жасмин Паолини (Италия, 2) – 6:1, 6:3;
Джессика Пегула (США, 1) – Линда Носкова (Чехия) – 6:7 (2:7), 7:5, 6:1.

Травяной теннисный турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 28 июня. Действующей победительницей соревнований является россиянка Диана Шнайдер. В розыгрыше турнира этого года она уступила в матче первого круга хорватской теннисистке Донне Векич со счётом 3:6, 3:6.

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