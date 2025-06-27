Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 27 июня

Сегодня, 27 июня, продолжился травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Полуфиналы. Результаты 27 июня:

Александра Эала (Филиппины, Q) – Варвара Грачёва (Франция, Q) – 7:5, 2:6, 6:3;

Майя Джойнт (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 6:3.

Травяной теннисный турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина. В розыгрыше турнира этого года она уступила в матче первого круга представительнице Новой Зеландии Лулу Сун со счётом 5:7, 6:2, 3:6.