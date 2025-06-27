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Корентен Муте — Алекс Михельсен, результат матча 27 июня 2025, счет 2:0, полуфинал ATP 250 Мальорка

Корентен Муте вышел в финал турнира категории ATP-250 на Мальорке
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83-я ракетка мира из Франции Корентен Муте вышел в финал турнира категории ATP-250 на Мальорке. В полуфинале он обыграл 33-го номера мирового рейтинга американца Алекса Михельсена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

Мальорка. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 19:10 МСК
Корентен Муте
83
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Встреча Муте с Михельсеном продлилась 1 час 55 минут. В её рамках Корентен четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Алекса один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале одолел австрийца Себастьяна Офнера.

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