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«У него гораздо больше вариантов». Циципас – об игре Алькараса на грунте

«У него гораздо больше вариантов». Циципас – об игре Алькараса на грунте
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о том, на каких покрытиях испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер имеют наибольшее преимущество.

«Я играл с ними обоими. Оба отлично бьют по мячу, как на грунте, так и на харде, но если говорить о более креативном игроке на грунте, я бы отдал предпочтение Карлосу. Мне кажется, у него гораздо больше вариантов в игре, и это довольно очевидно. Я имею в виду, это не что-то абсурдное. А на харде я, разумеется, отдал бы предпочтение Синнеру», – приводит слова Циципаса Tennis 365.

Карлос Алькарас и Янник Синнер примут участие в Уимблдоне-2025, который пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

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