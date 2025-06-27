Определились финалисты турнира ATP-250 на Мальорке

Сегодня, 27 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые разыграют чемпионский титул в финале.

Теннис. Турнир ATP-250 на Мальорке, финал:

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Корентен Муте (Франция).

Напомним, в полуфинале Грикспор одолел 27-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Корентен Муте оказался сильнее 33-го номера мирового рейтинга американца Алекса Михельсена.

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале победил австрийца Себастьяна Офнера.