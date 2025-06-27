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Циципас рассказал, кому отдал бы предпочтение в матче Алькараса и Надаля на грунте

Циципас рассказал, кому отдал бы предпочтение в матче Алькараса и Надаля на грунте
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о том, насколько близок мог бы быть испанец Карлос Алькарас к победе в поединке с 22-кратным чемпионом турниров серии «Большого шлема» Рафаэлем Надалем в годы расцвета его карьеры, если бы теннисисты провели матч друг с другом на грунте.

«Я бы дал Карлосу больше шансов во встрече с Надалем на грунте, если бы мне пришлось на кого-то ставить деньги. Мне кажется, у Карлоса были бы шансы в поединке с Надалем на пике формы на грунте. Я не говорю, что он бы его обыграл, но у него были бы шансы создать что-то особенное в матче с ним», – приводит слова Циципаса Tennis 365.

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль играли друг с другом в карьере трижды, Надаль одержал две победы. Также они два раза играли друг с другом на грунте, у каждого из теннисистов – по одной победе на этом покрытии в очных противостояниях.

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