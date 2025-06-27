Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл Давидович-Фокину и вышел в финал турнира в Истбурне
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/2 финала он со счётом 6:3, 3:6, 6:1 обыграл 28-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович-Фокину.
Истбурн (м). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 20:35 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|3
|6
|
|6
|1
28
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Встреча теннисистов продлилась 1 час 33 минуты. В её рамках Тейлор 16 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Алехандро один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В прошлогоднем финале он в двух сетах одолел австралийца Макса Пёрселла — 6:4, 6:3.
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