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Определились финалисты турнира ATP-250 в Истбурне

Определились финалисты турнира ATP-250 в Истбурне
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Сегодня, 27 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые разыграют чемпионский титул в финале.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне, финал:

Тейлор Фриц (США) — Дженсон Бруксби (США).

Напомним, в полуфинале Фриц со счётом 6:3, 3:6, 6:1 обыграл 28-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович-Фокину, а Бруксби победил 20-ю ракетку миру француза Уго Умбера. Матч завершился со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является именно Тейлор Фриц. В прошлогоднем финале он в двух сетах одолел австралийца Макса Пёрселла — 6:4, 6:3.

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