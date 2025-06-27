Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 27 июня

Сегодня, 27 июня, состоялись очередные матчи травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. 1/2 финала, 27 июня, результаты игрового дня:

Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США, LL) — 7:6, 4:6, 4:6;

Тейлор Фриц (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:3, 3:6, 6:1.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл австралийца Макса Пёрселла — 6:4, 6:3.