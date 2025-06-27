Турнир ATP-250 на Мальорке, 2025 год: результаты игрового дня 27 июня

Сегодня, 27 июня, продолжился травяной турнир категории ATP-250 на Мальорке (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня, в рамках которого прошли матчи 1/2 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). Полуфиналы. 27 июня, результаты игрового дня:

Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 6:4;

Корентен Муте (Франция) — Алекс Михельсен (США, 3) — 6:4, 7:6.

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл австрийца Себастьяна Офнера.