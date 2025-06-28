«Уверенность — ключевой фактор для неё на Уимблдоне». Виландер — о Гауфф

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер рассказал, почему считает американку Кори Гауфф одной из главных претенденток на победу на Уимблдоне-2025.

«Я думаю, Гауфф — однозначно одна из двух главных фаворитов на победу на Уимблдоне. Её подача будет становиться всё лучше и лучше, потому что уверенность в себе станет расти… Я считаю, что уверенность — это ключевой фактор для Гауфф на Уимблдоне. Она может двигаться, как по ледовому катку, и будет отличным игроком на траве. Думаю, с этим у неё не появится проблем. Её форхенд тоже будет становиться всё лучше, потому что она поймёт, насколько важно использовать его эффективно, чтобы выигрывать. Она играет не ради красивого тенниса — она играет, чтобы побеждать», – приводит слова Виландера Tennis Up To Date.

В розыгрыше Уимблдона-2024 Кори Гауфф уступила в четвёртом круге соотечественнице Джессике Пегуле (4:6, 3:6).