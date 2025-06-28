Арина Соболенко назвала топ-10 вещей, без которых не может жить

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в ролике GQ Sports, где назвала вещи, без которых она не может обойтись.

Топ-10 вещей, без которых не может жить Арина Соболенко:

1. Теннисная сумка Wilson;

2. Браслеты Whoop;

3. Смесь добавок AG1;

4. Часы Audemars Piguet;

5. Леггинсы Nike;

6. Наушники;

7. Набор духов для путешествий BYREDO;

8. Крем от солнца La Roche-Posay;

9. Камера мгновенной печати Instax;

10. Маски для лица.

Сейчас Соболенко находится в Лондоне (Великобритания), где готовится к старту Уимблдона-2025. Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы.