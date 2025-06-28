Арина Соболенко назвала топ-10 вещей, без которых не может жить

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в ролике GQ Sports, где назвала вещи, без которых она не может обойтись.
Топ-10 вещей, без которых не может жить Арина Соболенко:
1. Теннисная сумка Wilson;
2. Браслеты Whoop;
3. Смесь добавок AG1;
4. Часы Audemars Piguet;
5. Леггинсы Nike;
6. Наушники;
7. Набор духов для путешествий BYREDO;
8. Крем от солнца La Roche-Posay;
9. Камера мгновенной печати Instax;
10. Маски для лица.
Сейчас Соболенко находится в Лондоне (Великобритания), где готовится к старту Уимблдона-2025. Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы.