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Тейлор Фриц прокомментировал победу в полуфинале турнира в Истбурне

Тейлор Фриц прокомментировал победу в полуфинале турнира в Истбурне
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Пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц поделился впечатлениями после победы в полуфинале турнира АТР-250 в Исбурне (Великобритания), где он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Истбурн (м). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 20:35 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 1
         
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

– Что помогло тебе одержать победу в матче?
– Думаю, второй сет слишком быстро закончился, после него, я немного был готов начать паниковать и, если бы это произошло, то в итоге всё было бы очень плохо. Но я начал думать, как остаться в игре, стал больше обращать внимание на свои удары, так у меня появились возможности, благодаря которым удалось победить, – сказал Фриц на корте после окончания полуфинального матча турнира.

В финале турнира в Истбурне Тейлор Фриц сыграет с соотечественником Дженсоном Бруксби.

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