Тейлор Фриц прокомментировал победу в полуфинале турнира в Истбурне
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Пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц поделился впечатлениями после победы в полуфинале турнира АТР-250 в Исбурне (Великобритания), где он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 3:6, 6:1.
Истбурн (м). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 20:35 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|1
28
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
– Что помогло тебе одержать победу в матче?
– Думаю, второй сет слишком быстро закончился, после него, я немного был готов начать паниковать и, если бы это произошло, то в итоге всё было бы очень плохо. Но я начал думать, как остаться в игре, стал больше обращать внимание на свои удары, так у меня появились возможности, благодаря которым удалось победить, – сказал Фриц на корте после окончания полуфинального матча турнира.
В финале турнира в Истбурне Тейлор Фриц сыграет с соотечественником Дженсоном Бруксби.
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