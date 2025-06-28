Тейлор Фриц прокомментировал победу в полуфинале турнира в Истбурне

Пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц поделился впечатлениями после победы в полуфинале турнира АТР-250 в Исбурне (Великобритания), где он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

– Что помогло тебе одержать победу в матче?

– Думаю, второй сет слишком быстро закончился, после него, я немного был готов начать паниковать и, если бы это произошло, то в итоге всё было бы очень плохо. Но я начал думать, как остаться в игре, стал больше обращать внимание на свои удары, так у меня появились возможности, благодаря которым удалось победить, – сказал Фриц на корте после окончания полуфинального матча турнира.

В финале турнира в Истбурне Тейлор Фриц сыграет с соотечественником Дженсоном Бруксби.