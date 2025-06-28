Арина Соболенко и Кори Гауфф показали совместный танец на кортах Уимблдона

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и двукратная победительница мэйджоров из США Кори Гауфф записали совместный ролик на кортах Уимблдона.

Напомним, Соболенко и Гауфф встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американки.

Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.