«На мне меньше давления». Бруксби — о матчах на турнире в Истбурне

149-я ракетка мира американец Дженсон Бруксби прокомментировал свою победу в полуфинале турнира в АТР-250 в Истбурне (Великобритания) над французским теннисистом Уго Умбером (6:7 (7:9), 6:4, 6:4).
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«Думаю, на мне гораздо меньше давления, даже несмотря на то, что сегодня я, конечно, его почувствовал. Но в целом, когда ты не ожидал попасть в основную сетку и получаешь такой шанс в последний момент — давления действительно меньше. Ты просто хочешь воспользоваться этой возможностью по максимуму.
Для меня это много значит — вернуться на такие арены, особенно не только в плане игры, но и физически. Я очень сильно люблю снова играть на больших аренах, в решающих матчах, перед большим количеством зрителей. Так что я очень рад, что снова выступлю здесь», – приводит слова Бруксби Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA).
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