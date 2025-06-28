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«На мне меньше давления». Бруксби — о матчах на турнире в Истбурне

«На мне меньше давления». Бруксби — о матчах на турнире в Истбурне
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149-я ракетка мира американец Дженсон Бруксби прокомментировал свою победу в полуфинале турнира в АТР-250 в Истбурне (Великобритания) над французским теннисистом Уго Умбером (6:7 (7:9), 6:4, 6:4).

Истбурн (м). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 17:35 МСК
Уго Умбер
20
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		4 4
6 7 		6 6
         
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

«Думаю, на мне гораздо меньше давления, даже несмотря на то, что сегодня я, конечно, его почувствовал. Но в целом, когда ты не ожидал попасть в основную сетку и получаешь такой шанс в последний момент — давления действительно меньше. Ты просто хочешь воспользоваться этой возможностью по максимуму.

Для меня это много значит — вернуться на такие арены, особенно не только в плане игры, но и физически. Я очень сильно люблю снова играть на больших аренах, в решающих матчах, перед большим количеством зрителей. Так что я очень рад, что снова выступлю здесь», – приводит слова Бруксби Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA).

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