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Карен Хачанов победил Новака Джоковича на выставочном турнире в Херлингеме

Карен Хачанов победил Новака Джоковича на выставочном турнире в Херлингеме
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на выставочном травяном турнире в Херлингеме (Великобритания). Игра продолжалась 1 час 25 минут и закончилась победой россиянина в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

Это вторая победа Хачанова над Джоковичем, правда, неофициальная. В 2018 году в финале «Мастерса» в Париже россиянин победил серба со счётом 7:5, 6:4. На счету Джоковича 11 побед на турнирах различного уровня в их очном противостоянии.

Теннисисты проводят подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует в понедельник, 30 июня. Хачанов в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, соперником Джоковича в первом матче станет Александр Мюллер из Франции.

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