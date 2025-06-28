Хачанов высказался о Джоковиче после победы над ним в выставочном матче в Херлингеме

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о долголетии 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича после победы над ним на выставочном травяном турнире в Херлингеме (Великобритания). Игра продолжалась 1 час 25 минут и закончилась победой россиянина в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

«Сезон на траве всегда короткий. Я сыграл несколько турниров, но Новаку это не нужно. Он всегда готов. Возраст — это просто число, и оно не имеет значения… Его амбиции — играть как минимум до 2032 года (смеётся) ...» — приводит слова Хачанова We Love Tennis.

Теннисисты проводят подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует в понедельник, 30 июня. Хачанов в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, соперником Джоковича в первом матче станет Александр Мюллер из Франции.