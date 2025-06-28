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«Он меня просто уничтожил». Муте — о предыдущем матче с Грикспором

«Он меня просто уничтожил». Муте — о предыдущем матче с Грикспором
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83-я ракетка мира француз Корентен Муте поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-250 на Мальорке (Испания), где он сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Мальорка. Финал
28 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Корентен Муте
83
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
34
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Я прибавляю с каждым днём, хорошо себя чувствую физически. Нужно постараться оправдать всю ту работу, которую мы проделали с командой, и подарить этот первый титул. Целью было вновь сыграть в финале. За последние пять лет я прошёл через многое. После ковида я долго боролся с травмами. Это было очень тяжело. Психологически непросто — тратить столько времени на восстановление. Но моя команда и близкие всегда верили в меня. Я помню матч против Грикспора — я тогда был болен, но всё равно вышел на корт, и он меня просто уничтожил… Надеюсь, в финале всё будет иначе», – приводит слова Муте L’Equipe.

Предыдущая встреча между Корентеном Муте и Таллоном Грикспором проходила в квалификации турнира в Антверпене (Бельгия) в 2018 году. Грикспор одержал победу в матче со счётом 6:2, 6:1.

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