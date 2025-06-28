«Он меня просто уничтожил». Муте — о предыдущем матче с Грикспором

83-я ракетка мира француз Корентен Муте поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-250 на Мальорке (Испания), где он сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
|1
|2
|3
|
|
«Я прибавляю с каждым днём, хорошо себя чувствую физически. Нужно постараться оправдать всю ту работу, которую мы проделали с командой, и подарить этот первый титул. Целью было вновь сыграть в финале. За последние пять лет я прошёл через многое. После ковида я долго боролся с травмами. Это было очень тяжело. Психологически непросто — тратить столько времени на восстановление. Но моя команда и близкие всегда верили в меня. Я помню матч против Грикспора — я тогда был болен, но всё равно вышел на корт, и он меня просто уничтожил… Надеюсь, в финале всё будет иначе», – приводит слова Муте L’Equipe.
Предыдущая встреча между Корентеном Муте и Таллоном Грикспором проходила в квалификации турнира в Антверпене (Бельгия) в 2018 году. Грикспор одержал победу в матче со счётом 6:2, 6:1.
- 28 июня 2025
-
11:02
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:05
-
00:55
-
00:54
-
00:41
-
00:33
-
00:18
- 27 июня 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:37
-
22:28
-
21:52
-
21:51
-
21:33
-
21:31
-
21:15
-
21:07
-
20:55
-
20:28
-
20:21
-
20:13
-
19:58
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:16
-
18:58
-
18:58
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:10