«Интенсивность должна быть на максимуме». Синнер — о подготовке к Уимблдону

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он проводит подготовку к Уимблдону-2025.

«С каждым годом ты немного лучше понимаешь, как играть и как двигаться, потому что это покрытие довольно уникальное.

Мы тренируемся, меняем пару вещей. Физически сейчас всё хорошо, но мы многое улучшаем. Так что сейчас дни получаются очень-очень длинными, но это именно то, что мне нужно. Особенно перед такими крупными турнирами: интенсивность должна быть на максимуме сразу. А там уже посмотрим, что я смогу показать», – приводит слова Синнера британский GQ.

В первом круге Уимблдона-2025 Янник Синнер сыграет с соотечественником Лукой Нарди.