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«Это спутало все карты перед Уимблдоном». Corriere dello Sport — об уходе тренеров Синнера

«Это спутало все карты перед Уимблдоном». Corriere dello Sport — об уходе тренеров Синнера
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Итальянское издание Corriere dello Sport прокомментировало новость о расставании первой ракетки мира Янника Синнера с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио.

«Неожиданная вспышка, почти дестабилизирующая. Новости об уходе из команды Янника Синнера спортивного тренера Марко Паничи и физиотерапевта Улисеса Бадио перетасовывают карты накануне Уимблдона. Бадио последовал за Янником на турнир в Галле, и именно через несколько дней после поражения на турнире в Германии решение, похоже, созрело. В окружающей среде те, кто знал, были удивлены, что новость появилась только вчера.
Сначала был ожидаемый пресс-релиз с подробностям, затем он решил отложить всё на предстоящей конференции Янника, который сегодня сможет объяснить своими словами причины разрыва этих профессиональных отношений. Разделение произошло в очень спокойных условиях, ничего общего с профессионализмом работы двух фигур, которые долгое время сопровождали карьеру такого чемпиона, как Новак Джокович. В некоторых отношениях команда не объединилась, как ожидалось, и не было такого «щелчка», способного создать безусловную идиллию», — написано в статье Corriere dello Sport.

Паничи и Бадио вошли в команду Синнера в сентябре 2024 года после того, как штаб итальянца покинули Умберто Феррара и Джакомо Нальди. Сейчас в команду итальянского теннисиста входят тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл. На Уимблдоне в команду Синнера также включён остеопат Андреа Чиполла.

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