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«Самый опасный враг для него — соцсети и пресса». Виландер — о Джеке Дрейпере

«Самый опасный враг для него — соцсети и пресса». Виландер — о Джеке Дрейпере
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о том, насколько социальные сети и пресса могут повлиять на результаты, которые покажет на Уимблдоне-2025 британец Джек Дрейпер.

«Самый опасный враг для Джека Дрейпера — это соцсети и пресса. Появится множество историй, в основном положительных, но всё равно начнут копать: «Джек Дрейпер то», «Джек Дрейпер это». И вот этого нужно избегать.

Ты можешь справляться со всем внешним шумом, но, если начнёшь читать газеты и соцсети, это может серьёзно испортить настроение. А вот с давлением публики на корте он справится — наоборот, сможет использовать это как преимущество», – приводит слова Виландера TNT Sports.

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