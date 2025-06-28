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Матс Виландер оценил шансы Джека Дрейпера на Уимблдоне-2025

Матс Виландер оценил шансы Джека Дрейпера на Уимблдоне-2025
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о том, насколько далеко может пройти по турнирной сетке Уимблдона-2025 британец Джек Дрейпер.

«Я не скажу, что жду от него полуфинала. Но шанс есть. И даже шанс выйти в финал. Но сможет ли он выиграть титул, если в сетке есть Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович? Не уверен. Ему, возможно, придётся играть против всех троих — а это невероятно. Тем не менее у Дрейпера есть шанс показать что-то особенное. Но даже если нет — я уверен, он проведёт отличный турнир и выдаст сильные матчи», – приводит слова Виландера TNT Sports.

Турнир мужского одиночного разряда Уимблдона-2025 пройдёт с 30 июня по 7 июля.

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