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Джокович в шутку сказал, что Алькарас не уважал его последние два года

Джокович в шутку сказал, что Алькарас не уважал его последние два года
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович с иронией прокомментировал слова об уважении к нему со стороны второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. В четверг, 26 июня, теннисисты провели спарринг в преддверии Уимблдона-2025, который закончился вничью — 5:5.

«Он говорит об уважении, но последние два года он не проявлял ко мне уважения на этом корте», — сказал Джокович во время спарринга.

Напомним, в прошлом году Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, обыграв в финальном матче Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Тогда Карлос защитил титул, так как в 2023 году испанец тоже стал чемпионом Уимблдона и тоже в финале обыграл Джоковича (правда, в пяти сетах).

Уимблдонский турнир — 2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля.

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