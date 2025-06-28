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Навратилова рассказала, почему Соболенко главная претендентка на победу на Уимблдоне-2025

Навратилова рассказала, почему Соболенко главная претендентка на победу на Уимблдоне-2025
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала, почему считает белоруску Арину Соболенко главной претенденткой на победу на Уимблдоне-2025.

«Она стала лучше у сетки — с тонкими ударами. Дроп-шоты всё ещё не её сильная сторона, но прогресс есть. Волей — немного предсказуем, обычно она идёт на решающие удары. Хороший оверхед, достаточно хорошо двигается назад.

Она довольно универсальный игрок. Я думаю, грунт — её наихудшая поверхность, при этом она могла бы, возможно, даже должна была выиграть на «Ролан Гаррос».

На траве подача будет приносить больше пользы, слайс должен неплохо работать. У неё есть кик-сёрв, который на траве становится более непредсказуемым. Она довольно атлетична, поэтому при низком отскоке хорошо приседает. Она стабильна, устойчива, когда наносит удары. Она моя главная претендентка на победу в турнире», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

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