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«Мы всё ещё друзья?» Соболенко и Гауфф пообщались перед тренировкой на Уимблдоне

«Мы всё ещё друзья?» Соболенко и Гауфф пообщались перед тренировкой на Уимблдоне
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и двукратная победительница мэйджоров из США Кори Гауфф провели диалог перед тренировкой на кортах Уимблдона.

Соболенко: Мы всё ещё друзья?

Гауфф: Да. У нас всё хорошо.

Соболенко: Вот видишь? Мы все хорошие ребята, расслабься.

Соболенко и Гауфф ранее встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американки. На послематчевой пресс-конференции Арина заявила, что сыграла на ужасном уровне и, если бы Ига Швёнтек была в финале, то обыграла бы Гауфф. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.

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