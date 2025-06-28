«Было бы меньше седых волос». Макинрой пошутил об электронной системе судейства

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой рассказал, как он относится к внедрению электронной системы судейства при определении аутов на Уимблдоне-2025.

«У меня, конечно, долгая история с линейными судьями, но если есть электронное оборудование, которое работает, то оно выглядит явно предпочтительнее. Сейчас мячи летают с такой скоростью, что ожидать от человека 100-процентной точности — это серьёзное требование, даже для такого игрока, который много жаловался на это.

Хотел бы я, чтобы на Уимблдоне была электронная система определения аута во времена моей карьеры? Да, хотел бы. Серьёзно. У меня было бы меньше седых волос, возможно, вообще больше волос, и я потратил бы меньше энергии на это. Может быть, я был бы скучнее и не оказался бы здесь, не говорил бы с вами, не стал бы комментатором. Так что нужно смотреть на светлую сторону. Но всё же, мне кажется, в этом взаимодействии между игроками и судьями есть что-то особенное и люди будут скучать по этому. Хотя, конечно, приятно знать, что всё точно, или, по крайней мере, на 99,9% точно. Ненавидишь узнавать потом, что решение на матчболе было ошибочным — это действительно может довести до бешенства», – приводит слова Макинроя Daily Express.