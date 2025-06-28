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Александра Панова/Ханьюй Го — Людмила Киченок /Эллен Перес, результат матча 28 июня, счет 2:1, финал WTA-500 в Бад-Хомбурге

Александра Панова и Ханьюй Го стали чемпионками турнира в Бад-Хомбурге в парном разряде
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Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го стали победительницами травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Людмила Киченок (Украина)/Эллен Перес (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:4), [10:5].

Матч продолжался 1 час 48 минут. Панова и Ханьюй Го выполнили две подачи навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт. На счету их соперниц три эйса, одна двойная ошибка и два выигранных брейк-пойнта из шести.

Это 11-й титул для Пановой на турнирах уровня WTA в парном разряде. Также она является финалисткой Кубка Федерации (2013) в составе сборной России, полуфиналисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции, Уимблдон-2006).

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