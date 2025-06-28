Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от матча с Пегулой в финале турнира в Бад-Хомбурге

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от своего первого финала на турнирах WTA с травяным покрытием. Сегодня, 28 июня, она встретится с американкой Джессикой Пегулой в финале турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

«Это что-то новое, потому что обычно не чувствую себя так хорошо на траве, но я усердно работала, чтобы чувствовать себя комфортно, и у меня было больше тренировочных дней на траве… Джессика действительно может менять ритм и хорошо владеет плоскими ударами, что непросто ...» — сказала Швёнтек в видео, опубликованном пресс-службой WTA.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер. Отметим, что по итогам турнира Швёнтек поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга.