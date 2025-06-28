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«Будто нахожусь на сеансе у психотерапевта». Джокович — о словах Хачанова о его долголетии

«Будто нахожусь на сеансе у психотерапевта». Джокович — о словах Хачанова о его долголетии
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович с иронией ответил на слова россиянина Карена Хачанова, что сербский теннисист может играть ещё как минимум до 2032 года. Ранее 19-я ракетка мира Хачанов обыграл Джоковича на выставочном травяном турнире в Херлингеме (Великобритания) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Я чувствую себя так, словно нахожусь на сеансе психотерапии. Он подбадривает меня, даёт положительные отзывы. Спасибо, Карен!» — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.

Теннисисты проводят подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует в понедельник, 30 июня. Хачанов в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, соперником Джоковича в первом матче станет Александр Мюллер из Франции.

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