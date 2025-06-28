«Самый жестокий путь». Рик Макки — о сетке Новака Джоковича на Уимблдоне-2025

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки высказался о сетке 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Уимблдоне-2025.

«Путь к восьмому титулу на Уимблдоне на этом этапе карьеры — самый жестокий из всех для серба. Но, с другой стороны, если он доберётся до финала, это будет лучшее шоу на зелёных кортах Всеанглийского клуба из всех, что он когда-либо видел в живую.

Игроки ворчат насчёт сетки. Но величие знает: ты играешь с одним соперником за раз, и, помимо этого матча, твои следующие потенциальные оппоненты ещё сами должны выиграть, да и вообще выйти на корт. Когда тренируешь разум, сетка перестаёт иметь значение — тогда у тебя фокус величайшего игрока всех времён, а не беспокойство простого смертного», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.